"هناء" صدمت رضيعها في الحائط حتى الموت.. والمحكمة تعاقبها بالسجن 7 سنوات

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "هناء.ع" ربة منزل، بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة قتل رضيعها "آدم" البالغ من العمر 45 يومًا في باب الشعرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين اليمني، وصلاح عبد الرحمن، ومعتز الحسيني، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة الكلية، أن المتهمة قامت في 21 أكتوبر 2016، بضرب رضيعها آدم على ظهره عدة مرات ثم صدمته في الحائط، بسبب كثرة صراخه في محاولة منها لإسكاته.

وقال "أحمد.ع" منجد، والد المجني عليه، إنه تزوج من المتهمة عرفيًا واعتادت على ضربه في الفترة الأخيرة بسبب تناولها عقار "الترامادول" المخدر، وعلم بواقعة مقتله من أحد الجيران، وشاهد إصابة الطفل بكدمات وسحجات في وجهه.

وقال الشاهد "عبده.ع" عامل، إنه شاهد المتهمة يوم الحادث تحمل الطفل وتقول "ابني وقع ومات" وعند وصولهم مستشفى سيد جلال أبصر إصابته في مقدمة رأسه.

وأكدت تحريات المقدم إيهاب الصعيدي، رئيس مباحث باب الشعرية سابقًا، أن المتهمة ضربت الطفل ورطمت رأسه بالحائط لرغبتها في التخلص منه، بسبب رفض زوجها قيده بالسجلات الرسمية ، وأثبتت صحة زواجهما.

وقررت النيابة إحالة المتهمة للجنايات بتهمة القتل العمد وتعاطي المواد المخدرة.