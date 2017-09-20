بالصور.. محافظ القليوبية يشهد احتفالية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد ​16 مدرسة قبل يومين من بدء العام الدراسي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نظمت محافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية الأوقاف، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد، بمسجد ناصر في مدينة بنها.

حضر الاحتفالية اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء طارق العجيزي نائبًا عن مدير أمن القليوبية، والشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، واللواء فرحات السبكي السكرتير العام لمحافظة القليوبية، وعدد من رؤساء مجالس المدن والأحياء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة للقرآن الكريم ثم التواشيح الدينية تلاها خطبة عن المناسبة العظيمة والسيرة العطرة لسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من الهجرة والسيرة النبوية الشريفة.

وألقى خطبة بهذه المناسبة الشيخ محمد السيد نصار، أحد علماء الأوقاف، تناول فيها مقطفات عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.