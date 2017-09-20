بـ430 مدرسة و60 ألف طالب وطالبة.. الوادي الجديد تستقبل العام الدراسي

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تستقبل 430 مدرسة، 60 ألف طالب وطالبة في الوادي الجديد، الأحد المقبل، في بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد الدكتور غازي البنواني لـ"مصراوي"، إنه جرى الانتهاء من استلام 95 % من الكتب الدراسية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والزراعية فيما يجري استكمال الكتب فيما يتعلق بالتعليم الفني الصناعي.

وأضاف البنواني، أنه جرى الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي المقبل، من خلال الاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس، وإزالة الملصقات وأي تشوهات من على أسوارها، ودهانها وزيادة المساحات الخضراء، وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، بالإضافة إلى صيانة الفصول ورفع كفاءة الإنارة بها، مع توافر متطلبات الدفاع المدني من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة.

ولفت البنواني إلى أنه جرى التنسيق بين المديرية والوحدات المحلية بالمراكز والقرى، وإدارة تحسين البيئة، وشرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات، وتكثيف النظافة بمحيط المدارس، مع رفع كفاءة الإنارة، والتأكد من عملها وإحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس، وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها حفاظًا على سلامة الطلاب.

وقال ميسرة حريف، مدير إدارة التخطيط بمديرية التربية والتعليم، بمحافظة الوادي الجديد، إنه مع بداية العام الدراسي 2017/2018 ستدخل 5 مدارس جديدة الخدمة لأول مرة مع أول يوم دراسي.

وأضاف ميسرة، أن هذه المدارس هي مدرسة "باريس للتعليم الأساسي" بإدارة باريس التعليمية، ومدرسة "باريس الثانوية الزراعية" بإدارة باريس التعليمية، ومدرسة "النور للتعليم الأساسي" بحي النور بالخارجة، وملحق بمدرسة "السلام الابتدائية القديمة" بإدارة الخارجة التعليمية، ومدرسة "25 يناير للتعليم الأساسي" بالخارجة، كما جرت الموافقة مؤخرًا على إنشاء مدرسة للمتفوقين بأرض الرومي بالخارجة، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم 22 فصلًا لطلاب المرحلة الثانوية.