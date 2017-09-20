أخبار عاجلة

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ترامب: الرئيس الفلسطيني يعمل بجدية من أجل السلام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: الرئيس الفلسطيني يعمل بجدية من أجل السلام

08:20 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

ترامب: الرئيس الفلسطيني يعمل بجدية من أجل السلام

كتب - عبد العظيم قنديل:

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، مباحثات مشتركة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في نيويورك، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72.

وقال الرئيس ترامب، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يشرفني أن ألتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفده، الذين يعملون بجدية من أجل تحقيق السلام".

حضر اللقاء إلى جانب الرئيس الفلسطيني، كل من نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ورئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير في واشنطن السفير حسام زملط.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي التقى، أول أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث شدد ترامب على أهمية إلى الوصول إلى سلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس الأوكراني: هي أكبر خطر يهدد الأمن الدولي

    أخبار

  • عباس: لا دولة فلسطينية في قطاع غزة

    أخبار

  • أكثر من 50 دولة غير عضوة في الناتو توقع معاهدة لحظر الأسلحة النووية

    أخبار

  • الرئيس الفلسطيني يحذر من صراع ديني ويشيد بجدية ترامب لإنجاز "صفقة

    أخبار

إعلان

510a665acd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج