ترامب: الرئيس الفلسطيني يعمل بجدية من أجل السلام

كتب - عبد العظيم قنديل:

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، مباحثات مشتركة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في نيويورك، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72.

وقال الرئيس ترامب، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يشرفني أن ألتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفده، الذين يعملون بجدية من أجل تحقيق السلام".

حضر اللقاء إلى جانب الرئيس الفلسطيني، كل من نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ورئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير في واشنطن السفير حسام زملط.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي التقى، أول أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث شدد ترامب على أهمية إلى الوصول إلى سلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي