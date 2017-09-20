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بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات ضباط المباحث في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات ضباط المباحث في الدقهلية

08:18 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات ضباط المباحث في الدقهلية

العميد أحمد خيري الشويخ مدير المباحث الجنائية بالد

الدقهلية - رامي القناوي:

اعتمد العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات مفاجئة بين عدد من ضباط إدارة البحث الجنائي ومعاوني المباحث ورؤساء وحدات تنفيذ الأحكام بعدد من المراكز والأقسام.

وتضمنت الحركة نقل العقيد أشرف أبو الفتوح، لقسم المباحث الجنائية بالمديرية، والرائد وليد الطنبولي، بإدارة الأحداث والرعاية، والرائد محمد صبري اللوزي، بقسم المصنفات، والرائد إبراهيم محمود معن، وكيلًا لقسم مباحث الأموال العامة، والرائد عمرو مقبل، بقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات، والرائد محمود يعقوب، بمباحث المرور، والنقيب عمر سليمان، رئيسًا لمباحث الكردي، والنقيب عمرو بكر، ضابطًا بتنفيذ الأحكام بفرع الجنوب، والنقيب حسن حماد، بقسم العمليات بإدارة البحث الجنائية، والنقيب إسلام عنان، معاونًا لمباحث قسم أول المنصورة.

وتضمنت الحركة نقل النقيب كريم عبدالرازق، رئيسًا لوحدة تنفيذ الأحكام بقسم شرطة طلخا، والنقيب شريف لطفي، ضابطًا بفرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية، النقيب السيد سعدالدين الشيخ، بقسم المعلومات، والنقيب هشام الجوهري، معاونًا لمباحث أجا، والنقيب السيد عبدالرحمن السيد، معاونًا لمباحث مركز شرطة الستاموني.

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