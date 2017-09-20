الأعلى للإعلام: المسودة النهائية لمشروع "​تداول المعلومات" خلال أسبوعين

كتبت- هاجر حسني:

قال عبد الفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس اتفق على ضرورة إعادة هيكلة مركز تدريب الصحفيين والإعلاميين الأفارقة تنظيمياً ومالياً وإدارياً حتى يقوم بدوره بشكل كامل، موضحا أنه سيتم التنسيق مع أحد مراكز الأبحاث التخصصية لتطوير المركز.

وفيما يتعلق بالفتاوى الدينية، أشار الجبالي في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس لا يتدخل في هذا الموضوع وأنه تم إحالة الفتاوى الشاذة التي صدرت عن البعض مؤخرا في وسائل الإعلام إلى الأزهر للتحقيق فيها وموافاة المجلس بنتائج التحقيقات.

ولفت الجبالي إلى أن المجلس بصدد إعداد تقرير بشأن الحالة الإعلامية في مصر وسوف يتم عرضه على البرلمان أو الرأي العام، كما أوشك المجلس على الانتهاء من مشروع قانون حرية تداول المعلومات حيث من المتوقع أن تصدر المسودة النهائية للقانون خلال أسبوعين.

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