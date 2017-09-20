الإفتاء: الجمعة أول أيام السنة الهجرية الجديدة.
الإفتاء: الجمعة أول أيام السنة الهجرية الجديدة.
08:21 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
دار الإفتاء
كتب ــ محمود مصطفى:
قالت دار الإفتاء إن الخميس الموافق 21 سبتمبر هو المتمم لشهر ذي الحجة لسنة 1438 هجرية.
وأضافت الدار في بيان اليوم الأربعاء أن الجمعة بداية السنة الهجرية الجديدة، 1439.
وهنأت الدار الرئيس عبد الفتاح السيسي برأس السنة الهجرية، كذلك الأمتين العربية والإسلامية.
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