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الإفتاء: الجمعة أول أيام السنة الهجرية الجديدة.

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مصراوي Masrawy

الإفتاء: الجمعة أول أيام السنة الهجرية الجديدة.

08:21 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الإفتاء: الجمعة أول أيام السنة الهجرية الجديدة.

دار الإفتاء

كتب ــ محمود مصطفى:
قالت دار الإفتاء إن الخميس الموافق 21 سبتمبر هو المتمم لشهر ذي الحجة لسنة 1438 هجرية.

وأضافت الدار في بيان اليوم الأربعاء أن الجمعة بداية السنة الهجرية الجديدة، 1439.

وهنأت الدار الرئيس عبد الفتاح برأس السنة الهجرية، كذلك الأمتين العربية والإسلامية.

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مصراوي Masrawy

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