الأمم المتحدة تشتكي إعاقة بعض الدول عمل الحقوقيين

جنيف (د ب أ)

قالت الأمم المتحدة إن هناك عددا متزايدا من الدول، التي تحاول تصعيب عمل نشطاء حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة.

وحسب المنظمة اليوم الأربعاء في جنيف، فإن هناك ما لا يقل عن 29 دولة أصبحت تمارس تنكيلا وتضييقا ضد الجماعات الحقوقية.

وبذلك ارتفع عدد هذه الدول المضيقة على جماعات حقوق الإنسان وفقا لبيانات الأمم المتحدة من 20 إلى 29 دولة على مستوى العالم.

وقالت المنظمة إن إجراءات ترهيب الحقوقيين تتراوح بين وضع قيود على سفرهم ،مرورا بالتعدي على ممتلكاتهم ،و وصولا لاعتقالهم. وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن "هناك الكثير من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإساءة".

وأكدت المنظمة أن 11 من هذه الدول موضع الانتقاد عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومن بين هذه الدول التي تعرقل عمل الحقوقيين الجزائر والصين وكوبا والهند وإيران وإسرائيل والمكسيك وباكستان وتايلاند وتركيا وفنزويلا.