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بالصور.. محافظ أسوان يتفقد ​16 مدرسة قبل يومين من بدء العام الدراسي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد ​16 مدرسة قبل يومين من بدء العام الدراسي

08:03 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

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بالصور.. قرار بحظر نقل أصناف القطن خارج كفر الشيخ

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أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، في زيارة ميدانية مفاجئة، 16 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية لمتابعة الاستعدادات التي يتم تنفيذها حاليًا، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وضمت الجولة زيارة مدارس "الغنيمية الابتدائية الجديدة المشتركة"، و"الشهيد سالم عطا محمد الإعدادية"، و"السيدة خديجة الثانوية بنات"، و"الرديسية الثانوية الصناعية المشتركة"، و"الرديسية الإعدادية المشتركة"، و"معهد أبو غلاب الابتدائي الأزهري بمركز إدفو"، علاوة على الأعمال الجارية بالمدرسة المصرية اليابانية بالرديسية.

وشملت جولة المحافظ مدارس "سلوا بحري الإعدادية بنات" وسلوا قبلي الإعدادية المشتركة" و"السيد سعيد الابتدائية" و"الإمام علي زين العابدين الابتدائية بمركز كوم أمبو"، فيما تفقد أيضًا مدرسة مجمع "كلابشة الابتدائية التابع لإدارة نصر النوبة التعليمية"، بجانب زيارة مجمع الشطب الابتدائية المشتركة، ومدارس "دراو الثانوية الصناعية بنات" و"الشهيد عمر حسين عبدالله السنوسي الإعدادية المشتركة" و"السادات الابتدائية" على مستوى مركز دراو.

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