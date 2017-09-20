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جوتيريش يعرب عن تضامنه مع المكسيك عقب الزلزال المدمر

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مصراوي Masrawy

جوتيريش يعرب عن تضامنه مع المكسيك عقب الزلزال المدمر

07:54 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

جوتيريش يعرب عن تضامنه مع المكسيك عقب الزلزال المدمر

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

نيويورك (د ب أ)
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع المكسيك بعدما تعرضت عاصمتها لزلزال قوي.

وقال جوتيريش، بحسب بيان من الأمم المتحدة: "أود أن أعرب عن تضامني العميق مع المكسيك حكومة وشعبا".

وأضاف: "للأسف ، نواجه حدثا مأسويا جديدا كل يوم في هذا الجزء من العالم"، في إشارة تبدو أنها للدمار الذي أحدثه إعصار إرما من قبل ويحدثه إعصار ماريا حاليا.

وقال جوتيريش، خلال فعالية حول اللاجئين والمهاجرين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يمكننا في هذه المرة أن نلوم التغير المناخي، إنه زلزال. وإنه زلزال مدمر".

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب المكسيك أمس الثلاثاء وبلغت قوته 1ر7 درجة على مقياس ريختر إدى إلى مصرع 226شخصا.

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