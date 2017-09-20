«عاجز من 13 سنة».. سوهاجي لوزير الصحة: أمنية حياتي كرسي متحرك (صور)

التحرير

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في غرفة واحدة تملؤها روائح الأدوية والعقاقير يعيش سيد شيبة، والذي يقيم قرية أقصاص التابعة لمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

ويعاني شيبة من شلل كامل وفشل كلوي وكسرين في حوض المياه من الناحية اليمنى واليسرى، بالإضافة إلى هشاشة في العظام جعلته طريح الفراش منذ أكثر من 13 عاما، ورغم ذلك لم يمنعه الابتلاء عن شكر الله على نعمه العظيمة.

وقال الشاب المريض صاحب الثلاثين عامًا: "لا أستطيع المشي ولا التحرك سوى بكرسٍ متحرك أجلس به خارج المنزل يوميا من أجل استنشاق الهواء".

ويعيش شيبة مع شقيقه الذي يعكف على توفير كافة مطالبه من أكل وشرب، كما يتولى إيصاله إلى مستشفى المراغة المركزي لإجراء جلسات الغسيل الكلوي.

ووسط مرضه وآلامه لم ينس الشاب المريض زوجته التي رفضت أن تتركه بعدما أصيب بتلك الأمراض، بل أصرت على أن تكمل حياتها معه وتوفر له كل ما يطلبه لتضرب بذلك مثلا يحتذى به للسيدة المصرية الصعيدية الأصيلة التي لا تترك زوجها في محنته.

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واستكمل شيبة حديثه لـ"التحرير": "زوجتي لم تتركني للحظة واحدة وكانت دائما ما تردد (عمري ما هسيبك ومش هيفرقنا غير الموت)".

وتابع الشاب: "أعاني من مشكلة كبيرة وهي أن سعر الدواء ارتفع ولا يكفيني مبلغ 500 جنيه أدوية شهريا، رغم أن معاشي 300 جنيه فقط من الدولة، مما يجعلني أمد يدي لأصحاب القلوب لكي أكمل علاجي".

وأشار شيبة إلى أنه تأثر بأزمة نقص الأدوية، فأطباء مستشفى المراغة المركزي أخبروه بعدم توفر أي أدوية له، لذا يلجأ لشرائها من الصيدليات الخاصة، متسائلا: أين دور وزير الصحة من معاناة المرضى في المستشفيات الحكومية؟

وناشد الشاب المريض وزارة الصحة بتوفير الأدوية الشهرية له إضافة إلى كرسي كهربائي متحرك يساعده على التحرك، مختتما «نفسي في كرسي متحرك يعمل بالكهرباء دي كل أمنية حياتي».