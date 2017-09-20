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محافظ القليوبية يوزع الشيكولاتة احتفالا بالعام الهجري الجديد

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محافظ القليوبية يوزع الشيكولاتة احتفالا بالعام الهجري الجديد محافظ القليوبية يوزع الشيكولاتة احتفالا بالعام الهجري الجديد

التحرير

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وزع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، الشيكولاتة على المصلين بمسجد ناصر في مدينة بنها ،خلال احتفالية مديرية الأوقاف مساء اليوم الأربعاء، بحلول رأس السنة الهجرية.

وحضر الاحتفالية الشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ونواب البرلمان وعدد من رجال الأزهر والأوقاف بالمحافظة.

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وبدأت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة حول الدروس المستفادة من الهجرة وأهمية التكاتف وغرس روح الحب والانتماء للبلد.

وفي نهاية الحفل تبادل المحافظ والقيادات التهاني مع الأهالي بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

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التحرير

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