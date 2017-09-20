محافظ سوهاج: لم يتبق غير 23 خصومة ثأرية نسعى لإنهائها

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انتهت خصومة ثارية بين عائلتى آل العنجاوى وآل أبو جبل بقرية نقنق بمركز دار السلام التابع لمحافظة سوهاج.



وكانت الخصومة تسببت في مقتل شخصين من العائلتين.

وحضر مراسم الصلح بين العائلتين اليوم الأربعاء اللواء أحمد عبدالغفار مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء جلال أبو سحلى مساعد المدير لفرق الشرق واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة البحث الجنائى والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام بسوهاج والنائب طارق رضوان والنائب جابر الطويقى أعضاء مجلس النواب عن دائرة دار السلام وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ولفيف من عمد ومشايخ وأهالى مركز دار السلام.

واتفق الطرفان على الصلح بنظام القودة واتفقا على نبذ الخلافات والقسم على كتاب الله أن يكون صلحًا جديا ناهيًا للنزاع بينهما وسط فرحة عارمة عمت جميع الحضور, وحرر عن ذلك المحضر رقم 3856 ادارى المركز لسنة 2017 .

وتقدم محافظ سوهاج أيمن عبدالمنعم بالشكر للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن وكل من ساهم فى إتمام الصلح.

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وأثنى على تسامح أهالى مركز دار السلام والذى أصبح المركز الأول على مستوى المحافظة فى إنهاء الخصومات الثأرية، موضحا أنه تم إنهاء 45 خصومة ولم يتبق إلا 23 جارٍ العمل على إنهائها خلال الأيام المقبلة، وهو ما انعكس على زيادة المشروعات التنموية بنطاق المركز فى مختلف المجالات.

وعلى هامش الصلح، أعلن المحافظ أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير وتجديد مستشفى دار السلام المركزى خلال عام، وذلك بعد الانتهاء من الملف الفنى الخاص بتطوير المستشفى, حيث تم إرساله إلى وزارة الصحة لاعتماده تمهيدًا لاستئناف أعمال تطوير وتجديد المستشفى خلال الأيام المقبلة.

بدوره، أشاد اللواء احمد عبدالغفار مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد بمجهودات محافظة سوهاج والأجهزة الأمنية فى إنهاء الخصومات الثأرية حقنا للدماء وحفاظا على الأمن العام.