وفد الإذاعيين الأفارقة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

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نظم مركز التدريب والدراسات الإعلامية، اليوم الأربعاء، زيارة لمدينة الإنتاج الإعلامي، كواحدة من أهم الكيانات الإنتاجية والإعلامية، في إطار تنفيذ البرنامج التدريبي للدورة الأساسية رقم 42 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية، التي ينفذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وقام الوفد بزيارة استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، التي يتم من خلالها تنفيذ معظم الإنتاج التليفزيوني والدرامي في القنوات المصرية والعربية المختلفة، وكذلك وحدة التحكم الرئيسية للقمر الصناعي المصري "نايل سات".

كما قاموا بجولة في مناطق التصوير المفتوحة التي تمثل حقبًا ثقافية وتاريخية ومعمارية متفردة، التي يتم فيها تصوير الإنتاج الدرامي التليفزيوني والسينمائي، ومنها المنطقة الإسلامية والفرعونية والريفية وغيرها.

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وأشاد الدارسون بروعة هذا الصرح الإعلامي، وعظمة مساحته، وبهذا القدر الهائل من التطور التكنولوجي المستخدم في البث الإعلامي المصري، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

يشارك في هذه الدورة 30 إعلاميًا إفريقيًا من 13 دولة وهي: (إريتريا، جامبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، مالاوي، مورشيوس، ناميبيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، أوغندا، زيمبابوي، جنوب السودان).