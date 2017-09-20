أخبار عاجلة

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وفد الإذاعيين الأفارقة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

Google+ Print
وفد الإذاعيين الأفارقة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي (صور) وفد الإذاعيين الأفارقة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نظم مركز التدريب والدراسات الإعلامية، اليوم الأربعاء، زيارة لمدينة الإنتاج الإعلامي، كواحدة من أهم الكيانات الإنتاجية والإعلامية، في إطار تنفيذ البرنامج التدريبي للدورة الأساسية رقم 42 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية، التي ينفذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وقام الوفد بزيارة استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، التي يتم من خلالها تنفيذ معظم الإنتاج التليفزيوني والدرامي في القنوات المصرية والعربية المختلفة، وكذلك وحدة التحكم الرئيسية للقمر الصناعي المصري "نايل سات".

كما قاموا بجولة في مناطق التصوير المفتوحة التي تمثل حقبًا ثقافية وتاريخية ومعمارية متفردة، التي يتم فيها تصوير الإنتاج الدرامي التليفزيوني والسينمائي، ومنها المنطقة الإسلامية والفرعونية والريفية وغيرها.

شاهد أيضا

وأشاد الدارسون بروعة هذا الصرح الإعلامي، وعظمة مساحته، وبهذا القدر الهائل من التطور التكنولوجي المستخدم في البث الإعلامي المصري، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

يشارك في هذه الدورة 30 إعلاميًا إفريقيًا من 13 دولة وهي: (إريتريا، جامبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، مالاوي، مورشيوس، ناميبيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، أوغندا، زيمبابوي، جنوب السودان).

وفد الإذاعيين الأفارقة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي 3وفد الإذاعيين الأفارقة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي 2

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي