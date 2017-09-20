أخبار عاجلة

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الرئيس المكسيكي يعلن حالة الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الزلزال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس المكسيكي يعلن حالة الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الزلزال

07:44 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الرئيس المكسيكي يعلن حالة الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الزلزال

الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو

مكسيكو سيتي (د ب أ)

أعلن الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو اليوم الاربعاء الحداد الوطني على مدار ثلاثة أيام، في أعقاب زلزال بلغت قوته 1ر7 درجة على مقياس ريختر أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

وأعلن الرئيس نبأ الحداد على تويتر، قائلا إن أيام الحداد تكريما للضحايا.

وقال الرئيس إن المكسيك تشارك مواطنيها الحزن على المفقودين.

وحث الرئيس في بيان سابق شعب المكسيك على التمسك بالاتحاد في مواجهة هذا التحدي.

وقال "إن هذا الزلزال، هو اختبار صعب ومؤلم جدا لبلادنا، ولكننا تعلمنا نحن المكسيكيون أن نرد بالتزام وروح من التضامن".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عمدة مكسيكو سيتي: ارتفاع عدد مصابي الزلزال إلى 700 شخص

    أخبار

  • المكسيكية: ارتفاع حصيلة زلزال مكسيكو إلى 224 قتيلا

    أخبار

  • ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك إلى نحو 60 قتيلا وعشرات الجرحى

    أخبار

  • المكسيك تتعرض لزلزال عنيف بقوة 1ر7 درجة

    أخبار

إعلان

0b0d06833d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي