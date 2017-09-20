الرئيس المكسيكي يعلن حالة الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الزلزال

مكسيكو سيتي (د ب أ)

أعلن الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو اليوم الاربعاء الحداد الوطني على مدار ثلاثة أيام، في أعقاب زلزال بلغت قوته 1ر7 درجة على مقياس ريختر أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

وأعلن الرئيس نبأ الحداد على تويتر، قائلا إن أيام الحداد تكريما للضحايا.

وقال الرئيس إن المكسيك تشارك مواطنيها الحزن على المفقودين.

وحث الرئيس في بيان سابق شعب المكسيك على التمسك بالاتحاد في مواجهة هذا التحدي.

وقال "إن هذا الزلزال، هو اختبار صعب ومؤلم جدا لبلادنا، ولكننا تعلمنا نحن المكسيكيون أن نرد بالتزام وروح من التضامن".