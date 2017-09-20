الرئيس الأوكراني: روسيا هي أكبر خطر يهدد الأمن الدولي

نيويورك (د ب أ)

وصف الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، روسيا بأنها أكبر خطر يهدد الأمن الدولي.

وقال بوروشينكو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء، إن روسيا في صراع مع كل جيرانها تقريبا وتريد السيطرة على أوكرانيا.

أضاف الرئيس الأوكراني: "الكرملين يستخدم بشكل دائم تكتيكات تزيد من معاناة البشر"، وقال إن كل من يعارض موسكو يغامر بفقدان حريته بل و حياته.

وأكد بوروشينكو أن الوضع في أوكرانيا لا يزال مأساويا، وقال إن روسيا لا تلتزم باتفاقية مينسك للسلام ولا تزال تقدم أسلحة ثقيلة للانفصالين الأوكرانيين الموالين لها شرق روسيا، مضيفا: "نرحب بأي اقتراح يحقق السلام لبلدنا".

وهناك قتال منذ عام 2014 بين القوات الحكومية الأوكرانية من جهة والانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا من جهة أخرى. وتدعم روسيا الانفصاليين عسكريا ولوجستيا.

وأدى هذا الصراع الذي يجري في إقليم دونباس الغني بالفحم لمقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وفقا لبيانات الأمم المتحدة، وإصابة 25 ألف آخرين وفقا للرئيس الأوكراني.