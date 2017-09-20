​الأعلى للإعلام: إعداد ميثاق شرف إعلامي لتغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة

كتبت- هاجر حسني:

قال عبد الفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس ناقش اليوم الأربعاء في اجتماعه وضع معايير وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، حيث اتفق أعضاء المجلس على مجموعة من الضوابط الأخلاقية لضمان حقوق المرشحين كاملة مع مراعاة عدم الإساءة لأي مرشح وأن يكون هناك التزام بالموضوعية والحيادية للتغطية الإنتخابية.

وأكد الجبالي في تصريح صحفي، أن المجلس سيعد ميثاق شرف إعلامي لتغطية الانتخابات الرئاسية يتضمن عقوبات للمخالفين، كما سيقوم المجلس بالتنسيق مع كل من الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئة الوطنية للصحافة في هذا الصدد، حيث يتواصل المجلس مع هيئة الإنتخابات لبلورة آليات حث المواطنين على المشاركة في عملية الاقتراع بينما ينسق مع الهيئة الوطنية للصحافة في تدشين حملات التوعية بالصحف القومية لتوضيح أهمية مشاركة كافة فئات الشعب في التصويت بالإنتخابات الرئاسية.

كان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات الأسبوع الماضي، طالب بوقف تشويه كل الذين يترشحون للانتخابات الرئاسية، وكذلك الاتفاق على ضوابط ومعايير تكفل الحفاظ على سمعة كل من يتقدم إلى الانتخابات.

ووفقًا الدستور تنتهي مدة الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو من العام القادم، على أن يتم التحضير لتلك لانتخابات رئاسية جديدة مع بداية العام المقبل.