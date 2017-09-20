محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية العام الهجري الجديد بشرم الشيخ

جنوب سيناء - داليا منير:

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الاحتفال بالعام الهجري الجديد، الذي نظمته مديرية أوقاف جنوب سيناء بمسجد "الصحابة" في منطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ.

وحضر الاحتفال اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، وجلال محمد الشريف نائبًا عن الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة اﻷوقاف، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية واﻷمنية في المحافظة، بالإضافة إلى الشيخ جمال الحبيب مدير عام المنطقة اﻷزهرية، وعطية موسى نائب مجلس النواب عن شرم الشيخ.

وبدء الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، تلاها ابتهالات وخطبة عن فضائل ودروس الاحتفال بالعام الهجري الجديد.

وشهد الحفل، تكريم مجموعة من أهالي جنوب سيناء، بمبالغ مالية وتم تسليم عروسة شيك بـ5 آلاف جنيه و قامت جمعية اﻷورمان بالتبرع بعدد من الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة، سلمها المحافظ، الذي أعلن التبرع بمبلغ 27 ألف جنيه تكملة للأجهزة التعويضية التي تكلفت 47 ألف جنيه والتي قامت جمعية اﻷورمان بدفع 20 ألف جنيه منها.