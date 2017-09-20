بالصور.. قرار بحظر نقل أصناف القطن خارج كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حظر نقل أصناف القطن خارج المحافظة ومن مركز إلى مركز آخر، موجهًا بتشديد الرقابة على منافذ المحافظة وحدود المراكز، حفاظًا عليه من الخلط والحفاظ على نقاوة البذرة، إلا بتصريح من إدارة التقاوي بمديرية الزراعة للنقل بين مراكز المحافظة أو خارجها.

جاء ذلك عقب افتتاح محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، موسم جني القطن لعام 2017، بقرية الحصفة بمركز الرياض، بحضور المهدس علي عبدالستار مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس نصر محمود الريس رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور عبدالعليم الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للارشاد بوزارة الزراعة، والمهندس عبدالرافع عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وعدد من أساتذة البحوث الزراعية، ومديرية الزراعة، والقيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة من أولى محافظات الجمهورية في الإنتاج الزراعي وخاصة في محصولي القطن والأرز، كما أنها من أولى المحافظات التي تبدأ فيها عمليات جني محصول القطن في وقت مبكر، حيث أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقطن في المحافظة هذا الموسم بلغت 79 ألفا و307 أفدنة، منها 51 ألف و644 فدانًا منزرعة قطن اكسار صنف جيزة 86، 94، 96.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن 27 ألفا و663 فدانًا منزرعة بالقطن التجاري، وجرى اختيار محافظة كفر الشيخ، لزراعة أصناف قطن الإكثار لتوفير جميع أصناف تقاوي القطن للعام المقبل، على مستوى الجمهورية وتشمل هذه الأصناف جيزة 86، 94، 96 وهذه الأصناف جرى زراعتها هذا الموسم بمراكز "كفر الشيخ، ودسوق، وفوة، ومطوبس، وقين، وبيلا، والحامول"، لتوفير الاحتياجات القومية من تقاوي القطن، في خطوة جديدة هي الأولى في تاريخ المحافظة.