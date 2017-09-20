ألاف المتظاهرين يطالبون برحيل رئيس توجو

لومي، توجو (د ب أ)

تظاهر الاف الاشخاص في شوارع لومى عاصمة توجو اليوم الأربعاء احتجاجا على الحكم الاستبدادي لرئيس توجو فور جناسينجبى الذى يحكم المستعمرة الفرنسية السابقة منذ عام 2005.

ووسط حراسة الشرطة، والدرك والجنود، طالب المتظاهرون في العاصمة بإجراء إصلاحات دستورية، بما في ذلك تحديد مدة الرئاسة بفترتين، ورفعوا لافتات تطالب برحيل الرئيس فورا.

وشارك مؤيدو الحكومة في مظاهرات بشوارع لومي في وقت سابق اليوم.

وجاء تنظيم المظاهرات بعد إعلان الدولة الواقعة في غرب افريقيا أمس الثلاثاء أنها ستجرى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري استفتاء حول مدة الرئاسة.

وأعلنت رئيسة الجمعية الوطنية داما دارماني أمس الثلاثاء إجراء الاستفتاء في جلسة برلمانية قاطعها الكثير من أعضاء المعارضة.

وقالت دارمينى إن "التصويت سيكون بأغلبية الثلثين"، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للحكومة.

وأضافت "أن الحكومة ستلتزم بالنتيجة، وبالتحديد استخدام الاستفتاء لمنح الشعب حرية التعبير عن رأيه".