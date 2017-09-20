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عباس: لا دولة فلسطينية في قطاع غزة

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مصراوي Masrawy

عباس: لا دولة فلسطينية في قطاع غزة

07:31 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

عباس: لا دولة فلسطينية في قطاع غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتب - علاء المطيري:
شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، على عدم إقامة دولة فلسطينية على قطاع غزة فقط أو على الضفة الغربية فقط. وقال إن "الدولة الفلسطينية واحدة".

وأضاف عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "لا أحد أحرص منا على الشعب الفلسطيني في غزة."

وأعرب عباس عن ارتياحه للاتفاق الذي جرى في القاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني. والذي أعلن عنه في وقت سابق الأسبوع الجاري.

من ناحية ثانية، دعا عباس بريطانيا إلى "تصحيح خطأ تاريخي" ارتكبته بإعلان وعد بلفور لإنشاء وطن لليهود على الأراضي الفلسطينية. وقال "فلسطين كانت عامرة بشعبها الذي كان يمثل 97 % من السكان."

وطالب الرئيس الفلسطيني لندن بالاعتذار عن وعد بلفور، وقال إن "فلسطين لم تكن بحاجة لوصاية عليها."

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مصراوي Masrawy

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