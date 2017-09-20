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العثور على جثة فتاة ممزقة لـ 6 اشلاء وملقاة على ترعة الإسماعيلية بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة فتاة ممزقة لـ 6 اشلاء وملقاة على ترعة الإسماعيلية بالقاهرة

07:23 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

العثور على جثة فتاة ممزقة لـ 6 اشلاء وملقاة على ترعة الإسماعيلية بالقاهرة

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان:

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة فتاة ممزقة لـ 6 أشلاء على حافة ترعة الإسماعيلية، التي تقع بمحيط منطقتي الزاوية الحمراء والأميرية.

وأكدت مصادر أمنية بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقسم شرطة الزاوية الحمراء، أنه تم العثور على أشلاء لجثة فتاة مجهولة الهوية في العقد الثالث من عمرها، مقطوعة الرأس والقدمين واليدين، ملقاة على حافة ترعة الاسماعيلية، وتم تجميعها ونقلها إلى المشرحة.

وانتدبت أجهزة الأمن المعمل الجنائي، لرفع البصمات، وأمرت النيابة العامة بنقل الأشلاء إلى المشرحة لتشريح جثتها بمعرفة فريق الطب الشرعي، وطالبت المباحث بالتحريات وسرعة كشف هوية صاحبتها.

وأمر اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قطاع شمال القاهرة، بفحص بلاغات التغيب، وكذلك فحص الكاميرات القريبة من موقع الحادث، وجمع التحريات ورفع البصمات للوصول لهوية القتيلة في أسرع وقت، وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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مصراوي Masrawy

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