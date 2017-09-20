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الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة استطلاع حوثية شرقي صنعاء

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مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة استطلاع حوثية شرقي صنعاء

07:24 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة استطلاع حوثية شرقي صنعاء

الجيش اليمني

صنعاء (د ب أ)
أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لمسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، شرقي العاصمة صنعاء.

واكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع للجيش الموالي لهادي في صفحته على "فيسبوك" إسقاط الطائرة في جبهة نهم الجبلية، حوالي 40 كم شرقي صنعاء. ولم يعلق الحوثيون أو حلفاؤهم على ما أفاد به الجيش اليمني.

ومن ناحية أخرى، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، مساء اليوم الأربعاء، اختطاف جماعة أنصار الله الحوثية، صحفيين اثنين ينتميان لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وعرف الرجلان مؤخرا بنقدهما لجماعة الحوثي.

وأدان بيان النقابة ما وصفها بــ"جريمة الاختطاف"، مطالبا بسرعة الإفراج عن كافة الصحفيين المختطفين، محملا جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن سلامتهم وحياتهم.

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