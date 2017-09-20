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الرئيس الفلسطيني: لا سلطة بدون سلطة"

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفلسطيني: لا سلطة بدون سلطة"

07:20 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الرئيس الفلسطيني

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء إنه يبحث عن سبل وحلول سلمية لموجهة التعنت الفلسطيني تجاه السلام مع الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وقال عباس في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة الأربعاء "لا يمكن أن تكون هناك سلطة دون سلطة،" في إشارة إلى السلطة الفلسطينية التي يترأسها عباس في الأراضي المحتلة.

وأعرب عن خيبة أمله من عدم قبول مبادرات روسية وصينية لإحلال السلام في المنطقة.

وقال الرئيس الفلسطيني، في اشارة إلى تراخي الاسرائيلية: "الحرية لا تتجزأ"، محذرًا من ممارسات إسرائيل الاستيطانية في القدس.

وحذر من أن "هذه الممارسات قد تجر العالم العربي والاسلام إلى صراع ديني."

وحمل عباس إسرائيل المسؤولية لأى انتهاكات للمسجد الأقصى، موجهًا تحذير شديد إلى الحكومة الإسرائيلية بالمساس بالمقدسات السياسية.

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مصراوي Masrawy

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