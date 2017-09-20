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الرئيس الفلسطيني يحذر من صراع ديني ويشيد بجدية ترامب لإنجاز "صفقة القرن"

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفلسطيني يحذر من صراع ديني ويشيد بجدية لإنجاز "صفقة القرن"

07:18 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتب - عبدالعظيم قنديل:

وجه الرئيس الفلسطيني عباس، في كلمته بالجمعية العامة للامم المتحدة، الشكره للرئيس ترامب، مشيدا بجدية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق صفقة "القرن" بالشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن أكثر من 57 دولة عربية واسلامية أنه في حال اقامة دولة فلسطينية، سيتم الاعتراف بإسرائيل كدولة، معربًا عن خيبة أمله من عدم قبول إسرائيل لمبادرات روسية وصينية.

وقال الرئيس الفلسطيني، في اشارة إلى تراخي الاسرائيلية: "الحرية لاتتجزء"، محذرًا من ممارسات إسرائيل الاستيطانية في القدس، مشددًا على أن هذه الممارسات قد تجر العالم العربي والاسلام إلى صراع ديني.

وحمل عباس إسرائيل المسئولية لأى انتهاكات للمسجد الأقصى، موجهًا تحذير شديد إلى الحكومة الاسرائيلية بالمساس بالمقدسات السياسية.

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مصراوي Masrawy

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