الرئيس الفلسطيني يحذر من صراع ديني ويشيد بجدية ترامب لإنجاز "صفقة القرن"
الرئيس الفلسطيني يحذر من صراع ديني ويشيد بجدية ترامب لإنجاز "صفقة القرن"
07:18 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
كتب - عبدالعظيم قنديل:
وجه الرئيس الفلسطيني عباس، في كلمته بالجمعية العامة للامم المتحدة، الشكره للرئيس ترامب، مشيدا بجدية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق صفقة "القرن" بالشرق الأوسط.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن أكثر من 57 دولة عربية واسلامية أنه في حال اقامة دولة فلسطينية، سيتم الاعتراف بإسرائيل كدولة، معربًا عن خيبة أمله من عدم قبول إسرائيل لمبادرات روسية وصينية.
وقال الرئيس الفلسطيني، في اشارة إلى تراخي الحكومة الاسرائيلية: "الحرية لاتتجزء"، محذرًا من ممارسات إسرائيل الاستيطانية في القدس، مشددًا على أن هذه الممارسات قد تجر العالم العربي والاسلام إلى صراع ديني.
وحمل عباس إسرائيل المسئولية لأى انتهاكات للمسجد الأقصى، موجهًا تحذير شديد إلى الحكومة الاسرائيلية بالمساس بالمقدسات السياسية.
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