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بالصور - بصلح "العنجاوي" و"جبل".. "نقنق" سوهاج تنهي 45 خصومة ثأرية

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مصراوي Masrawy

بالصور - بصلح "العنجاوي" و"جبل".. "نقنق" سوهاج تنهي 45 خصومة ثأرية

07:19 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، إنهاء آخر خصومة ثأرية بقرية نقنق في مركز دار السلام، عقب إنهاء خصومة عائلتي "العنجاوي" و"أبو جبل"، في إطار تنفيذ مبادرة سوهاج خالية من الثأر التي أطلقتها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن.

وشارك في مراسم الصلح اللواء أحمد عبدالغفار، مساعد أول وزير الداخلية، لمنطقة وسط الصعيد، واللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء جلال أبو سحلى مساعد المدير لفرق الشرق، واللواء خالد الشاذلي مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام بسوهاج، والنائب طارق رضوان والنائب جابر الطويقي أعضاء مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد من عمد ومشايخ وأهالي مركز دار السلام.

وتم الصلح بين الطرفين بنظام تقديم الكفن، واتفقا على نبذ الخلافات والقسم على كتاب الله أن يكون صلحًا جديًا ناهيًا للنزاع بينهما.

وأضاف "عبدالمنعم" أن مركز دار السلام هو الأول على مستوى المحافظة في عدد الخصومات التي تم إنهائها، حيث تم إنهاء 45 خصومة ثأرية، ولا يتبقى إلا 23 جاري العمل على إنهاءها خلال الأيام القادمة وهو ما انعكس على زيادة المشروعات التنموية بنطاق المركز في مختلف المجالات.

وعلى هامش الصلح، أعلن المحافظ أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير وتجديد مستشفى دار السلام المركزي خلال عام، عقب الانتهاء من الملف الفني الخاص بتطوير المستشفى، حيث تم إرساله إلى وزارة الصحة لاعتماده تمهيدًا لاستئناف أعمال تطوير وتجديد المستشفى خلال الأيام المقبلة.

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