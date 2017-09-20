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بالصور- "هاشتاج" المصرية مركز أول في؟ يتصدر تويتر

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مصراوي Masrawy

بالصور- "هاشتاج" المصرية مركز أول في؟ يتصدر تويتر

07:12 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

ما لا تعرفه عن

الألبوم التالى

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كتبت - هدير غيث:

تشارك المرأة المصرية في كافة مجالات الحياة، كما أنها المسؤولة عن بناء الأسرة ورعايتها، ومحاولة إرضاء زوجها وتنفيذ متطلباته، ولكن البعض الأخر يرى جوانب سلبية مثل أنها "امرأة نكدية" لكثرة متطلباتها وهو ما اجاب به رواد تويتر على هاشتاج المرأة المصرية

تصدر  هاشتاج "المصرية مركز أول في" موضع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاءت ردود الفعل بعضها ساخرة وبعضها تعظم مكانتها 

وتباينت التغريدات ما بين تعليقات إيجابية وأخرى سلبية عن المرأة المصرية، منها "الجدعة وخفة الدم وسيدة بميت راجل وقت الشدة"، وأخرى بأنها "نكدية".

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مصراوي Masrawy

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