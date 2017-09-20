بالصور- "هاشتاج" المصرية مركز أول في؟ يتصدر تويتر

ما لا تعرفه عن "ميكي ماوس"..وكيف تغير شكله على مدار 89 سنة

كتبت - هدير غيث:

تشارك المرأة المصرية في كافة مجالات الحياة، كما أنها المسؤولة عن بناء الأسرة ورعايتها، ومحاولة إرضاء زوجها وتنفيذ متطلباته، ولكن البعض الأخر يرى جوانب سلبية مثل أنها "امرأة نكدية" لكثرة متطلباتها وهو ما اجاب به رواد تويتر على هاشتاج المرأة المصرية

تصدر هاشتاج "المصرية مركز أول في" موضع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاءت ردود الفعل بعضها ساخرة وبعضها تعظم مكانتها

وتباينت التغريدات ما بين تعليقات إيجابية وأخرى سلبية عن المرأة المصرية، منها "الجدعة وخفة الدم وسيدة بميت راجل وقت الشدة"، وأخرى بأنها "نكدية".