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25 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الترجي في رادس

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25 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الترجي في رادس 25 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الترجي في رادس

التحرير

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل، على ملعب رادس بتونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل 3/3 أو أكثر، للصعود إلى نصف نهائي البطولة بعدما انتهى لقاء الذهاب 2/2.

وجاءت القائمة لتضم 25 لاعبا وهم..

حراسة المرمي: شريف إكرامي، أحمد عادل عبدالمنعم، محمد الشناوي .

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خط الدفاع : سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، عبدالله السعيد، صالح جمعة، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، أحمد الشيخ، وليد أزارو، عماد متعب، جونيو أجايي، ميدو جابر.

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التحرير

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