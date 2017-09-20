فقرة تدريبية قوية لحراس الأهلي استعدادًا للترجي (صور)

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خصص طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبة قوية لحراس الفريق، على هامش المران الجماعي الذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشارك في المران ثلاثي حراسة الأهلي، شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي، وظهروا بشكل جيد، وأثبتوا جاهزيتهم لمباراة الترجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، على ملعب رادس، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل 3/3 أو أكثر، للصعود إلى نصف نهائي البطولة بعدما انتهى لقاء الذهاب 2/2.