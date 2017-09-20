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مرتضي منصور يعلن عن موعد ظهور رابطة الأندية

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مرتضي منصور يعلن عن موعد ظهور رابطة الأندية مرتضي منصور يعلن عن موعد ظهور رابطة الأندية

التحرير

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أبدى رئيس تحفظه على اجتماع لجنة رابطة الأندية الأخير، كما أكد أن الرابطة سترى النور في أكتوبر المقبل.

وقال منصور في تصريحات هاتفية لإذاعة راديو هيتس :"لي تحفظ على الإجتماع الأخير لأنه لم يحضر إلا اثنين من رؤساء الأندية هما محمود طاهر رئيس الأهلي وفايز عريبي رئيس طنطا بالإضافة إلى موافقتهم على اللائحة".

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وتابع :"سنجتمع مرة أخرى وسيتم التصويت على لائحة رابطة الأندية وفرج عامر خاطبني بالأمس من أجل اللائحة".

واختتم منصور تصريحاته قائلا :"رابطة الأندية سترى النور في أكتوبر المقبل".

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التحرير

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