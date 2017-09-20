مرتضي منصور يعلن عن موعد ظهور رابطة الأندية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أبدى مرتضى منصور رئيس الزمالك تحفظه على اجتماع لجنة رابطة الأندية الأخير، كما أكد أن الرابطة سترى النور في أكتوبر المقبل.

وقال منصور في تصريحات هاتفية لإذاعة راديو هيتس :"لي تحفظ على الإجتماع الأخير لأنه لم يحضر إلا اثنين من رؤساء الأندية هما محمود طاهر رئيس الأهلي وفايز عريبي رئيس طنطا بالإضافة إلى موافقتهم على اللائحة".

شاهد أيضا

وتابع :"سنجتمع مرة أخرى وسيتم التصويت على لائحة رابطة الأندية وفرج عامر خاطبني بالأمس من أجل اللائحة".

واختتم منصور تصريحاته قائلا :"رابطة الأندية سترى النور في أكتوبر المقبل".