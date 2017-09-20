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إدارة الأهلي: نعتز بجماهيرنا..ونناشد الجميع المحافظة على الهدوء والأمن والنظام

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إدارة الأهلي: نعتز بجماهيرنا..ونناشد الجميع المحافظة على الهدوء والأمن والنظام إدارة الأهلي: نعتز بجماهيرنا..ونناشد الجميع المحافظة على الهدوء والأمن والنظام

التحرير

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كتب: أحمد سعيد - أحمد شحاتة

أكدت إدارة النادي الأهلي، في بيان عبر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء،اليوم الأربعاء، اعتزازها بجماهيرها التي كانت دائمًا هي السند الحقيقي للأهلي في كل بطولاته وانتصاراته.

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ورجت إدارة النادي أن تلتزم جماهيره بالنظام والهدوء، وشددت على عدم التزاحم والتدافع؛ حرصًا على استقرار فريق الكرة وهو يؤدى مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس لمباراته الفاصلة والحاسمة أمام الترجي،السبت المقبل، خاصة أن سعة مدرجات  التتش لن تتسع لكل أعداد الجماهير الراغبة في تشجيع فريقها أثناء المران.
 
وتشيد إدارة النادي الأهلي بتعاون رجال الأمن وتفهمهم حرص الجماهير على الاطمئنان على فريقها قبل السفر، كما تأمل أن يُسفر كل هذا الاهتمام والتضامن على نجاح الفريق في مهمته والعودة من تونس ببطاقة التأهل.

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التحرير

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