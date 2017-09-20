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غدًا.. الزمالك يتسلم البطاقة الدولية لعلاء الشبلي

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غدًا.. الزمالك يتسلم البطاقة الدولية لعلاء الشبلي غدًا.. الزمالك يتسلم البطاقة الدولية لعلاء الشبلي

التحرير

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اكد أيمن حافظ مدير الكرة بالزمالك، أن النادي لم يتسلم البطاقة الدولية الخاصة باللاعب السوري علاء الشبلى ، الوافد الجديد للقلعة البيضاء.

قال حافظ خلال تصريحات صحفية أن ، حصل على وعد من اتحاد الكرة، بتسلم البطاقة الدولية المؤقتة، للاعب السورى، غداً.

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وأصاف مدير الكرة إنه تعذر اليوم الحصول على البطاقة المؤقتة للاعب، لحين تعديل اسمه في كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واستلام بطاقته الدائمة.

ووقعت أزمة في استخراج البطاقة الدولية للاعب السوري بسبب خطأ في حروف اسم اللاعب، تسبب في تأخر مشاركة الشبلي مع الزمالك في الدوري.

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التحرير

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