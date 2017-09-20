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الأزهر يعزي المكسيك في ضحايا زلزال "مكسيكو سيتي"

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مصراوي Masrawy

الأزهر يعزي المكسيك في ضحايا زلزال "مكسيكو سيتي"

07:05 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

زلزال مكسيكو سيتي

كتب- محمود مصطفى:

أعرب الأزهر الشريف، عن خالص تعازيه للمكسيك: حكومةً وشعبًا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب العاصمة "مكسيكو سيتي" أمس الثلاثاء، وأسفر عن سقوط مئات من القتلى والمصابين والمفقودين.

وقدم الأزهر في بيان صحفي، خالص المواساة لأسر الضحايا، سائلًا الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يطمئن أسر المفقودين على من فقدوهم، ويردهم إليهم سالمين.

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مصراوي Masrawy

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