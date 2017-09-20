ضبط برازيلية بحوزتها 89 أمبولا كوكايين بملابسها في مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تمكنت سلطات الجمارك في مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، من ضبط راكبة برازيلية الجنسية قادمة من إثيوبيا بحوزتها 89 أمبولا من مخدر الكوكايين حاولت إخفاؤهم بملابسها، لتضليل وجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتسليمها لتجار المخدرات.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية بمبنى الركاب رقم 3، اشتبه رجال الجمارك في راكبة برازلية الجنسية مواليد 1992، وبتفتيشها ذاتياً بواسطة إحدى الشرطيات مع الجمارك تم العثور على 89 أمبولا من الكوكايين المخدر بملابسها.

وأضافت المصادر أن سامي عبد الرحمن مدير الادارة المركزية لجمارك المطار كلف باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبة وإحالتها إلى النيابة لجلبها مخدرات من الخارج.