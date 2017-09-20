وكيل "أوقاف قنا": كاميرات "سيدي عبدالرحيم" منعت "فك السحر" و"عدة ياسين"

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن تزويد مسجد "السيد عبدالرحيم القنائي" بمنظومة كاميرات للمراقبة، تم تركيبها بالجهود الذاتية؛ ساعد مديرية الأوقاف في تنفيذ خطتها لمحاصرة عددًا من الظواهر السلبية وغير الصحيحة كانت تجري داخل المسجد.

وأضاف الطراوي في تصريحات لـ"مصراوي"، أن مديرية الأوقاف استطاعات محاصرة مظاهر البدع والخرافات والدجل التي كانت تنتشر في المسجد، ومنها "فايدة الأربع" و"عدة ياسين"، و"النذر لغير الله"، و"التسول داخل المسجد" و"فك السحر" و"الحسد بالدجل".

وقال إنه تمت إحالة بعض العاملين بالأوقاف، للنيابة الإدارية، عقب تورطهم في الموافقة والتستر على بعض المخالفات الشرعية التي كانت تتم في المسجد، مقابل أموال.

وأضاف الطراوي، أن تم إحالال وتجديد 30 مسجدًا في المحافظة، بإجمالي 20 مليون جنيه خلال عام 2017 بالجهود الذاتية، كما خصصت وزارة الأوقاف مبلغ 14 مليون جنيه، لإحلال وتجديد 13 مسجدًا جامعًا بمراكز محافظة قنا التسعة.