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استئناف اللقاء الجماهيري في مدن وقرى القليوبية

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مصراوي Masrawy

استئناف اللقاء الجماهيري في مدن وقرى القليوبية

07:00 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

استئناف اللقاء الجماهيري في مدن وقرى القليوبية

اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، استئناف اللقاء الجماهيري في كافة المدن والقرى، يوم الخميس من كل أسبوع، بهدف التواصل مع المواطنين بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن اللقاء الجماهيري يعد أمرًا ضروريًا للتواصل مع المواطنين، لسماع ومناقشة مشاكلهم وحلها طبقًا للقانون، موضحًا أن التوقف كان بسبب الانشغال بالاجتماعات مع الوزراء، والقيادات والجوالات الميدانية التي أسفرت عن افتتاح عددًا من المشروعات القومية تزامنًا مع العيد القومي للمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم عقد اللقاء الجماهيري بحضور كافة أعضاء الجهاز التنفيذي، داخل ديوان عام المحافظة، ويعقبه لقاء آخر داخل القرى والعزب والنجوع والمناطق التي يصعب على سكانها الوصول للمسئولين بالمحافظة.

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