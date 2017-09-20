استئناف اللقاء الجماهيري في مدن وقرى القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، استئناف اللقاء الجماهيري في كافة المدن والقرى، يوم الخميس من كل أسبوع، بهدف التواصل مع المواطنين بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن اللقاء الجماهيري يعد أمرًا ضروريًا للتواصل مع المواطنين، لسماع ومناقشة مشاكلهم وحلها طبقًا للقانون، موضحًا أن التوقف كان بسبب الانشغال بالاجتماعات مع الوزراء، والقيادات والجوالات الميدانية التي أسفرت عن افتتاح عددًا من المشروعات القومية تزامنًا مع العيد القومي للمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم عقد اللقاء الجماهيري بحضور كافة أعضاء الجهاز التنفيذي، داخل ديوان عام المحافظة، ويعقبه لقاء آخر داخل القرى والعزب والنجوع والمناطق التي يصعب على سكانها الوصول للمسئولين بالمحافظة.