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السيسي يلتقي ترامب في العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة

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مصراوي Masrawy

يلتقي في العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة

07:02 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

السيسي يلتقي ترامب في العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة

السيسي و ترامب

كتب - علاء المطيري:

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق مساء اليوم الأربعاء

ووفقا لجدول لقاءات ترامب الذي نشره على صفحته على فيسبوك، من المقرر أن يجرى الاجتماع بين الرئيسين في فندق بالاس هوتيل" في نيويورك في الرابعة والنصف بتوقيت شرق الولايات المتحدة (العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة).

والتقى ترامب أيضا اليوم مع العاهل الأردني الملك عبدالله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي.

وكان السيسي ألقى كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، وتحدث فيها عن أهمية إقرار السلام في الشرق الأوسط وشدد على ضرورة أن يتخذ العالم موقفًا واضحًا تجاه القضايا والأزمات التي يتعرض لها.

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعات الدورة الـ72 بحضور عدد كبير من قادة وزعماء العالم.

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