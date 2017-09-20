معلمون «الشرقية يصرخون: «مرتبنا 50 جنيه.. وبيخصملنا منه»

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أزمة المعلمين المتعاقدين تشتعل في الشرقية

وزارة المالية ترفض تثبيتهم.. و«التعليم»: «عملنا اللي علينا»

كتب – إسلام عبدالخالق

«يا ريت توصلوا صوتنا لوزير المالية.. محدش يستحمل المرار اللي إحنا فيه الفترة دي كلها.. الدنيا كلها وافقت على تعيينا ومش فاضل غير موافقة سيادته».. كلمات استغاثة أملت إيمي سعود، مدرسة مرحلة ابتدائية بإدارة منيا القمح التعليمية، أن تصل إلى مسامع الوزير عمرو الجارحي عله يرأف بحالها.

ويعاني 18 ألفًا و15 متعاقدا بمديرية التربية والتعليم في الشرقية من ضعف الأجور، فضلا عن عدم تثبيتهم بقوة مدارسهم التي يعملون بها.

ودار المعلمون من أصحاب المؤهلات المتوسطة والفوق المتوسطة ونسبة الـ5%، في دائرة طلب تثبيتهم في عملهم، والتي اكتشفوا أنها حلقة مفرغة تاهوا فيها خلال 5 سنوات دون الوصول إلى حل.

قالت إيمي إنها طالبت بحقها في التثبيت منذ سنوات، مضيفةً أنها حصلت على موافقة مديرية التنظيم والإدارة، وكذا موافقة مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى موافقات من 3 محافظين على مدار السنوات الخمس الماضية، إلا أن وزارة المالية لا تزال ترفض توفير الاعتماد المالي لتعيينها دون إبداء أية أسباب.

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وأضافت إيمي لـ«التحرير» أنها متعاقدة منذ عام 2012، براتب شهري 50 جنيهًا، دون حوافز أو بدلات أو حتى إعانات، متابعة: «رغم ذلك فإن الراتب مُعرض في كثير من الأحيان إلى اقتطاع جزء منه جراء الخصومات التي قد أتعرض لها».

وفي نفس السياق أشار فرج أحمد، مدرس بالمرحلة الابتدائية بإدارة أبو حماد التعليمية، إلى أن الدولة تتيح الحق للمصابين بالعجز 5% بأحقية التثبيت بدلاً من المؤهلات العليا، وهو ما لم يحدث مع عدد كبير منهم حتى الآن، على حد قوله.

وطالب المدرس، بتثبيت حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة كما يحدث مع حملة المؤهلات العليا، لافتًا إلى أنه من الصعب تقبل 50 جنيهًا أجرا شهريا في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وكان عدد من المتعاقدين بالتربية والتعليم، عرضوا شكواهم على رئيس التنظيم والإدارة، وحصلوا على الموافقة على تعيينهم على دفعات، إلا أن وزير المالية السابق الدكتور هاني قدري دميان، رفض تعيينهم؛ بحجة عدم وجود بند مالي، على حد قولهم.

في المقابل، أوضح الدكتور السيد بسيوني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية لـ«التحرير» أن مديرية التربية والتعليم فعلت ما تستطيع فعله تجاه المتعاقدين طوال الفترة الماضية، قائلا: «عملنا كل اللي نقدر عليه معاهم والأمر مش في إيدينا دلوقتي».

واستكمل: «كل الموافقات اللازمة لتثبيت المتعاقدين تمت من خلال مديرية التربية والتعليم، والأمر برمته حاليًا متوقف على الاعتماد المالي من وزارة المالية».

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أخذ الأمر على عاتقه منذ البداية حتى انتهت جميع الموافقات اللازمة لتثبيت المتعاقدين، إلا أن قرار تثبيتهم من عدمه بات متوقفًا على قرار وزارة المالية بتوفير الاعتماد المالي لذلك، وهو ما لم يتم البت فيه حتى الآن.