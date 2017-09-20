بالصور.. افتتاح 3 منشآت شرطية جديدة في سوهاج
بالصور.. افتتاح 3 منشآت شرطية جديدة في سوهاج
06:58 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
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سوهاج- عمار عبدالواحد:
افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء أحمد عبدالغفار، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، نقطة شرطة المخبز الآلي التابعة لقسم أول سوهاج بحي غرب، لخدمة أهالي منطقة المخبز الآلي.
وأوضح المحافظ، أن النقطة تضم مكتب النوبتجية ومكتب رئيس النقطة والسويتش والأرشيف ووحدة الحجز ومجهزة على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.
وأوضح عبدالمنعم، أن اليوم شهد افتتاح العديد من مراكز الخدمات الشرطية بمدينة دار السلام ومدينة سوهاج، مؤكدًا أن تلك الافتتاحات تأتي في إطار خطة المحافظة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
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