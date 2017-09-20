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افتتاح 3 مدارس جديدة في دمياط بتكلفة 19 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

افتتاح 3 مدارس جديدة في دمياط بتكلفة 19 مليون جنيه

06:35 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

افتتاح 3 مدارس جديدة في دمياط بتكلفة 19 مليون جنيه

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه

دمياط – محمد إبراهيم:

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، 4 مدارس جديدة بمركزي فارسكور، والزرقا، بتكلفة 19 مليون جنيه، ضمن استعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد.

وبدأ محافظ دمياط جولته اليوم الأربعاء، بافتتاح مدرسة "الحوراني الإعدادية المشتركة" إحلال كلي، وتضم 12 فصلًا بتكلفة 3.975 مليون جنيه، ثم افتتح مدرسة "فارسكور الثانوية الميكانيكية" إحلال جزئي، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتضم 15 ورشة، ومدرسة "أولاد خلف الابتدائية" بتكلفة مليوني جنيه، وتضم 8 فصول، واختتم جولته بافتتاح مدرسة "دقهلة الابتدائية رقم 1" إحلال كلي، بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتضم 32 فصلًا.

يأتي ذلك عقب ساعات من افتتاح محافظ دمياط، أمس الثلاثاء، 4 مدارس جديدة بعقب الانتهاء من أعمال الإحلال الجزئي والكلي، بتكلفة تتعدى 20 مليون جنيه، بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس إبراهيم أبو عرب مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية.

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