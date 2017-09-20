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السيسي يلتقي رئيس وزارء إيطاليا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

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مصراوي Masrawy

يلتقي رئيس وزارء إيطاليا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

06:53 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

السيسي يلتقي رئيس وزارء إيطاليا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نيويورك- أ ش أ:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية والسبعين للأمم المتحدة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، وحضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية، وذلك لبحث تدعيم العلاقات الثنائية ومناقشة الموضوعات ذلت الاهتمام المشترك.

وشارك السيسي، أمس، في اجتماعات الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016، والتي عقدت تحت عنوان "قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين"، وقبلها مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 70 في سبتمبر 2015. حيث تطرق في كلمته إلى عدد من الموضوعات الدولية، وكيفية التعامل مع الشباب والاستفادة من طاقتهم في دفع عملية التنمية. فضلاً عن مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 69 في سبتمبر 2014 والتي عقدت تحت عنوان "صياغة وتنفيذ خطة للتنمية لما بعد عام ٢٠١٥".

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