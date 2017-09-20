​مسؤول عسكري أمريكي يشيد بكفاءة القوات المصرية في تدريبات "النجم الساطع"

كتب- مصطفى المنشاوي:

أشاد اللواء تيرانس ميكرنيك نائب قائد القوات البرية المركزية الأمريكية، بقدرة وكفاءة القوات المسلحة المصرية على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها خلال مراحل تدريب "النجم الساطع" التي اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء.

وأكد ميكرنيك، حسبما جاء في بيان للقوات المسلحة، أن مكافحة الإرهاب تتطلب المزيد من العمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد أمن الشعوب، معرباً عن تمنياته أن يشمل تدريب "النجم الساطع" فى الأعوام القادمة مزيداً من المشاركة للعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

وكانت المراحل السابقة للمشروع قد تضمنت قيام عناصر من قوات المظلات بأعمال القفز الحر لتنفيذ مهام الإبرار الجوي خلف خطوط العدو كما شاركت المقاتلات متعددة المهام فى أعمال الإستطلاع الجوى وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية وتأمين عملية الإسقاط الجوى لعناصر المظلات للسيطرة على محاور الإقتراب للقرية وعزل العناصر الإرهابية.

وتضمنت دفع عناصر الإستطلاع والمهندسين للتغلب على الموانع وتأمين طرق وخطوط الإقتحام وتنفيذ عملية إبرار جوى لعناصر من قوات الصاعقة للمعاونة فى إستعادة السيطرة على القرية وقطع وعزل الإمدادات الخارجية ودفع مجموعات القتال الرئيسية من المشاة الميكانيكى مدعومة بتشكيلات من المقاتلات متعددة المهام لتنفيذ عملية الإقتحام بمعاونة عناصر من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لتطهير القرية والسيطرة عليها والقبض على كافة العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها ودفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين.

يذكر أن عناصر القوات الخاصة المنفذة قد أتمت التدريب على أعمال القتال فى المدن وإخلاء الجرحى والمصابين مع القوات الخاصة الأمريكية خلال الفترات الأولى من تدريب " النجم الساطع 2017 " .

حضر مراحل المشروع عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية وممثلي 15 دولة شقيقة وصديقة مشاركة فى تدريب النجم الساطع بصفة مراقب وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.