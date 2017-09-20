أخبار عاجلة

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​مسؤول عسكري أمريكي يشيد بكفاءة القوات المصرية في تدريبات "النجم الساطع"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​مسؤول عسكري أمريكي يشيد بكفاءة القوات المصرية في تدريبات "النجم الساطع"

06:46 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب- مصطفى المنشاوي:

أشاد اللواء تيرانس ميكرنيك نائب قائد القوات البرية المركزية الأمريكية، بقدرة وكفاءة القوات المسلحة المصرية على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها خلال مراحل تدريب "النجم الساطع" التي اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء.

وأكد ميكرنيك، حسبما جاء في بيان للقوات المسلحة، أن مكافحة الإرهاب تتطلب المزيد من العمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد أمن الشعوب، معرباً عن تمنياته أن يشمل تدريب "النجم الساطع" فى الأعوام القادمة مزيداً من المشاركة للعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

وكانت المراحل السابقة للمشروع قد تضمنت قيام عناصر من قوات المظلات بأعمال القفز الحر لتنفيذ مهام الإبرار الجوي خلف خطوط العدو كما شاركت المقاتلات متعددة المهام فى أعمال الإستطلاع الجوى وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية وتأمين عملية الإسقاط الجوى لعناصر المظلات للسيطرة على محاور الإقتراب للقرية وعزل العناصر الإرهابية.

وتضمنت دفع عناصر الإستطلاع والمهندسين للتغلب على الموانع وتأمين طرق وخطوط الإقتحام وتنفيذ عملية إبرار جوى لعناصر من قوات الصاعقة للمعاونة فى إستعادة السيطرة على القرية وقطع وعزل الإمدادات الخارجية ودفع مجموعات القتال الرئيسية من المشاة الميكانيكى مدعومة بتشكيلات من المقاتلات متعددة المهام لتنفيذ عملية الإقتحام بمعاونة عناصر من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لتطهير القرية والسيطرة عليها والقبض على كافة العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها ودفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين.

يذكر أن عناصر القوات الخاصة المنفذة قد أتمت التدريب على أعمال القتال فى المدن وإخلاء الجرحى والمصابين مع القوات الخاصة الأمريكية خلال الفترات الأولى من تدريب " النجم الساطع 2017 " .

حضر مراحل المشروع عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية وممثلي 15 دولة شقيقة وصديقة مشاركة فى تدريب النجم الساطع بصفة مراقب وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. ختام مناورات "النجم الساطع" بين وأمريكا

    أخبار

  • نشاط في نيويورك يتصدر اهتمامات الصحف اليوم

    أخبار

  • تفاصيل اجتماع اللجنة المصرية المعنية بليبيا مع وفد "التواصل العسكري"-

    أخبار

  • استمرار فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك "فيصل 11"

    أخبار

إعلان

6959258eb8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا