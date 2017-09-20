محافظ بني سويف: على الشباب حل مشكلات الحياة بأنفسهم

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قال المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، إن الدولة تسلك خطوات عملية لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة الكاملة أمامهم، والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم في خدمة المجتمع، من خلال العديد من البرامج والأنشطة الرائدة.

وعقد حبيب لقاءً اليوم الأربعاء بعدد من الشباب من أبناء بني سويف المشاركين في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وحضره مسؤولو عدد من القطاعات الخدمية بالمحافظة منهم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، وسهام يوسف القائم بعمل مدير عام مديرية التربية والتعليم، وأحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

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وأشار المحافظ على هامش اللقاء إلى أهمية خوض الشباب معارك الحياة العملية واقتحام المشكلات والبحث عن حلول لها بأنفسهم، والمتابعة المستمرة والميدانية لها، إذ يمثل هذا النهج خير وسيلة للتدريب واكتساب الخبرات التي تصنع كوادر وقيادات المستقبل.

ووجه حبيب رسالة إلى جموع الشباب بأن الدولة تعقد عليهم آمالا كبيرة للخروج بالوطن إلى بر الأمان واستعادة ريادته ومكانته الإقليمية والدولية، والنهوض به في كل المجالات، والحفاظ عليه، إذ ضحى ومازال يضحي من أجله الكثير من أبنائه من القوات المسلحة والشرطة والعديد من أبنائها المخلصين في كل تخصص ومجال لتبقى بلادنا دائما في أمن واستقرار ورفعة وكرامة.