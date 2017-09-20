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إشادة بلاجئة عراقية في ألمانيا سلمت حقيبة نقود للشرطة

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مصراوي Masrawy

إشادة بلاجئة عراقية في ألمانيا سلمت حقيبة نقود للشرطة

06:28 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

إشادة بلاجئة عراقية في ألمانيا سلمت حقيبة نقود للشرطة

نسيت امرأة تبلغ من العمر 78 عاما الحقيبة وبداخلها

لندن (بي بي سي)

أشادت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين بلاجئة عراقية سلمت حقيبة يد عثرت عليها وبداخلها 14 ألف يورو.

ونسيت امرأة، تبلغ من العمر 78 عاما، الحقيبة في أحد قطارات الأنفاق مساء الجمعة الماضي.

وبعد لحظات من مغادرة القطار، أدركت المرأة الأمر وأبلغت سلطات قطارات الأنفاق، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على الحقيبة.

وعثرت طالبة عراقية، تبلغ من العمر 16 عاما، على الحقيبة وأخبرت والدتها. وبعد يومين، سلمت الحقيبة.

ويوم الثلاثاء، أشادت شرطة برلين بالطالبة العراقية في تغريدة بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وجاء في التغريدة "عثرت طالبة على حقيبة يد بها 14 ألف يورو وسلمتها للشرطة، وصاحبة الحقيبة سعيدة. نقول إنه أمر ممتاز، وشكرا على هذا".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن أسرة الطالبة، التي تعيش فى مركز للاجئين، من المحتمل أن تحصل على مكافأة لأمانتها.

وبموجب القانون الألماني، يحصل الشخص على ثلاثة في المئة من المتعلقات أو الأموال التي يعثر عليها ويسلمها للشرطة، رغم أن هذه النسبة تنخفض إلى النصف في حال العثور على متعلقات ثمينة في وسائل النقل العام. ويعني هذا أن الطالبة سوف تحصل على مكافأة قدرها 210 يورو.

هذا المحتوى من

BBC

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مصراوي Masrawy

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