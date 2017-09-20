إشادة بلاجئة عراقية في ألمانيا سلمت حقيبة نقود للشرطة

لندن (بي بي سي)

أشادت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين بلاجئة عراقية سلمت حقيبة يد عثرت عليها وبداخلها 14 ألف يورو.

ونسيت امرأة، تبلغ من العمر 78 عاما، الحقيبة في أحد قطارات الأنفاق مساء الجمعة الماضي.

وبعد لحظات من مغادرة القطار، أدركت المرأة الأمر وأبلغت سلطات قطارات الأنفاق، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على الحقيبة.

وعثرت طالبة عراقية، تبلغ من العمر 16 عاما، على الحقيبة وأخبرت والدتها. وبعد يومين، سلمت الحقيبة.

ويوم الثلاثاء، أشادت شرطة برلين بالطالبة العراقية في تغريدة بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وجاء في التغريدة "عثرت طالبة على حقيبة يد بها 14 ألف يورو وسلمتها للشرطة، وصاحبة الحقيبة سعيدة. نقول إنه أمر ممتاز، وشكرا على هذا".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن أسرة الطالبة، التي تعيش فى مركز للاجئين، من المحتمل أن تحصل على مكافأة لأمانتها.

وبموجب القانون الألماني، يحصل الشخص على ثلاثة في المئة من المتعلقات أو الأموال التي يعثر عليها ويسلمها للشرطة، رغم أن هذه النسبة تنخفض إلى النصف في حال العثور على متعلقات ثمينة في وسائل النقل العام. ويعني هذا أن الطالبة سوف تحصل على مكافأة قدرها 210 يورو.