روحاني يحذر من تقويض الاتفاق النووي على أيدي "المارقين الجدد"
روحاني يحذر من تقويض الاتفاق النووي على أيدي "المارقين الجدد"
06:26 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
الرئيس الإيراني حسن روحاني
نيويورك (دب أ)
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه سيكون "أمرا مؤسفا للغاية" إذا ما تم تقويض الاتفاق النووي مع إيران، الذى تم التوصل اليه في عام 2015 ، على يد" قادمين جدد مارقين إلى الساحة السياسية العالمية".
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