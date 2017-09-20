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روحاني يحذر من تقويض الاتفاق النووي على أيدي "المارقين الجدد"

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مصراوي Masrawy

روحاني يحذر من تقويض الاتفاق النووي على أيدي "المارقين الجدد"

06:26 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الرئيس الإيراني حسن روحاني

نيويورك (دب أ)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه سيكون "أمرا مؤسفا للغاية" إذا ما تم تقويض الاتفاق النووي مع إيران، الذى تم التوصل اليه في عام 2015 ، على يد" قادمين جدد مارقين إلى الساحة السياسية العالمية".

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