روحاني يحذر من تقويض الاتفاق النووي على أيدي "المارقين الجدد"

نيويورك (دب أ)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه سيكون "أمرا مؤسفا للغاية" إذا ما تم تقويض الاتفاق النووي مع إيران، الذى تم التوصل اليه في عام 2015 ، على يد" قادمين جدد مارقين إلى الساحة السياسية العالمية".