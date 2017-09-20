الدول غير النووية توقع معاهدة لحظر الأسلحة النووية في الأمم المتحدة

نيويورك (د ب أ)

وقعت عشرات الدول معاهدة تدعو لحظر عالمي للأسلحة النووية في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، دون دعم من الدول النووية.

وكان رئيس البرازيل ميشيل تامر أول حاكم يوقع على الاتفاقية، التي التزمت بها 122 من الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة في يوليو الماضي.

وأعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الأذهان الدمار الذي أحدثته الأسلحة النووية في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، واصفا الاتفاقية بأنها "إنجاز مهم" في وقت تزداد فيه مخاوف العالم إزاء التبعات "الكارثية" للحرب النووية.

وأضاف: "إن الناجين الابطال من هجومي هيروشيما وناجازاكي (هيباكوشا) ما زالوا يذكروننا بالتبعات الإنسانية المدمرة لاستخدام الأسلحة النووية".

وقال جوتيريش خلال مراسم التوقيع: "إن شهاداتهم (الناجين) قدمت دافعا مؤثرا وأخلاقيا للمفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة".

وذكر جوتيريش أنه يوجد اليوم أكثر من 15 ألفا من "أسلحة نهاية العالم".

ولدى الولايات المتحدة وروسيا أكبر عدد من الرؤوس النووية، بينما تعد بريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان من القوى النووية أيضا. ولم تعترف إسرائيل قط بامتلاك أسلحة نووية، إلا أنها لم تنف أنها قوة نووية.

ويعتقد أن كوريا الشمالية لديها ما يصل إلى 60 سلاحا نوويا، بحسب تقديرات الحكومة الأمريكية.