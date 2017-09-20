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«محلية البرلمان» تمنح الحكومة مهلة شهرًا لإعداد «تنظيم ساحات انتظار السيارات»

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«محلية البرلمان» تمنح الحكومة مهلة شهرًا لإعداد «تنظيم ساحات انتظار السيارات» «محلية البرلمان» تمنح الحكومة مهلة شهرًا لإعداد «تنظيم ساحات انتظار السيارات»

التحرير

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وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، على طلب اللواء حمدي الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية وممثل ، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، بمد المهلة الممنوحة للحكومة للرد على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات ومرفق موقف سيارات الأجرة والسرفيس.

وقال النائب أحمد السجيني، إن اللجنة لا تعترض على منح الحكومة 30 يوما لعرض مسودة مشروع القانون المعد منها على اللجنة، وسيتم تأجيل مناقشة المشروع المعروض على اللجنة من النواب إلى يوم 20 أكتوبر المقبل، انتظارا لمشروع الحكومة.

وأضاف السجيني أن «لو الحكومة هتقدم مشروع قانون متكامل يعرض على مجلس الوزراء ثم يحال إلى مجلس الدولة أعتقد أن ذلك يستغرق نحو 3 أو 4 أشهر، وليس شهرا، لذلك نطلب مسودة مشروع القانون خلال شهر».

وتابع: «ونحن منذ البداية، قلنا إن اللجنة لديها مشروعا قانونين في هذا الصدد ونريد مقترحات الحكومة فقط، ومستشارو اللجنة أعدوا مسودة لمشروع قانون، وليس لدينا مشكلة في فترة الشهر».

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وأوضح أن «المشكلة في أن الحكومة طلبت مرتين مهلة للرد والخطاب المقدم من اللواء حمدي الجزار أمين الإدارة المحلية يوضح أن اللجنة التي تدرس المشروع لم تجتمع إلا مرة واحدة يوم 10 سبتمبر الجاري، وهذا قليل جدا للرد على لجنة نيابية منتظرة مقترحات وعلى الأقل كان يجب عقد ما لا يقل عن 6 اجتماعات».

وقال اللواء حمدي الجزار، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد الحسينى وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات، إن الحكومة ترغب في تقنين وضع سياس السيارات، وتؤيد إصدار مشروع قانون ينظم مواقف السيارات على مستوى الجمهورية بكل المحافظات.

وأضاف أن الحكومة تطلب مد المهلة الممنوحة لها للرد على مشروعى القانونين المقدمين من النواب إلى 30 يوما حتى تنتهى من إعداد مشروع قانون فى ذات الصدد لعرضه على اللجنة، وسيكون مشروع قانون متكامل لمعالجة المشاكل القائمة.

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التحرير

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