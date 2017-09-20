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حقوقيون يناقشون على هامش اجتماع أممي مكافحة اضطهاد المشعوذات

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مصراوي Masrawy

حقوقيون يناقشون على هامش اجتماع أممي مكافحة اضطهاد المشعوذات

06:09 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

حقوقيون يناقشون على هامش اجتماع أممي مكافحة اضطهاد المشعوذات

ارشيفية

جنيف (د ب أ)
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن الآلاف من النساء يواجهن سنويا اتهامات بممارسة الشعوذة، ويعانين من عواقب كارثية، وذلك قبل اجتماع لخبراء لتناول المشكلة المتنامية.

وقالت الخبيرة الحقوقية بالأمم المتحدة، إيكبونوسا إرو، في جنيف، إن النساء والأطفال المتهمين يواجهون النفي والتعذيب والتشويه والقتل، مشيرة إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة المحيط الهادئ والهند هي البقاع الساخنة الرئيسية.

وأضافت: "لا يمكن التهاون ببساطة مع هذا الافلات من العقاب".

وفي اجتماع على هامش جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سيحاول الخبراء المعنيون بالشعوذة تطوير سياسات وإصلاحات قانونية جديدة لكبح مثل هذه الانتهاكات.

واقرت إيرو بأن الاجتماع استثنائي. وقالت: "نحن نتحدث عن شيء غريب قليلا".

وسيناقش الضحايا وعلماء الأنثروبولوجيا والمسؤولون الحكوميون وخبراء الأمم المتحدة في الاجتماع أيضا اضطهاد مرضى البرص، الذين يواجهون خطر الاصطياد للاعتقاد أن أجزاء أجسامهم الفاتحة تجلب الثراء والحظ.

وأعمال الاضطهاد هذه المستندة إلى معتقدات في الشعوذة، حادة سيما في تنزانيا وموزمبيق ومالاوي.

ومنذ عام 2007، سجلت جماعات المجتمع المدني المئات من الهجمات على الأشخاص المصابين بالبرص في 25 دولة، حسبما ذكرت إيرو، وهي خبيرة نيجيرية أممية مستقلة بشأن المهق .

وقالت إيرو وهي نفسها مصابة بالمهق إن أي حل يجب أن يدرس كل أوجه المشكلة، بما في ذلك المعتقدات التقليدية والحقوق الدينية.

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