وزير الصحة: تشغيل مركز علاج الأورام بمدينة نصر "تجريبياً" الثلاثاء المقبل

كتب – أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، تشغيل مركز أورام مدينة نصر التابع لهيئة التأمين الصحي بكامل طاقته بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمركز يرافقه الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي. ومن المقرر افتتاح المركز رسميا ضمن الافتتاحات الرئاسية أكتوبر المقبل، ليبدأ التشغيل الفعلي.

وحرص وزير الصحة على متابعة ما تم من تجهيزات للمبنى بتفقده كافة أقسام المستشفى، واطلع على نظام التسجيل المميكن للمرضى بالاستقبال، كما وجه بضرورة استيفاء كافة بيانات المرضى على الشبكة الإلكترونية عند الدخول، وزيادة أعداد الصيادلة الحاصلين على دورات تدريبية في الصيدلة الإكلينيكية .

وأوضح راضي في بيان اليوم، أن هذه الزيارة هي الثانية له حرصا على متابعة التشغيل التجريبي للمركز على أرض الواقع، لافتا إلى أن هذا المركز كان معطل انشائه منذ 10 سنوات، وتم الانتهاء منه خلال فترة زمنية قياسية

وشدد وزير الصحة على سرعة الانتهاء من تركيب الأجهزة الطبية الخاصة بكافة غرف العمليات والعنايات المركزة، وبعض أسرة غرف المرضى قبل يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدا على جاهزية أغلب الاقسام بالمركز مثل المعامل وأقسام الأشعة، والعمل قائم بالفعل في استقبال مرضى الأورام.