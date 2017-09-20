بالصور.. ختام مناورات "النجم الساطع" بين مصر وأمريكا

كتب - مصطفى المنشاوي:

شهد الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في مصر توماس جولد برجر، المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي "النجم الساطع 2017"، الذي نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية والأمريكية بقاعدة محمد نجيب العسكرية اليوم الأربعاء.

وشملت المناورات مشروع رماية بالذخيرة الحية بمشاركة العناصر الميكانيكية والمدرعة والوحدات الخاصة من الجانبين.

واستمع الفريق حجازي، من اللواء أح. عادل عشماوي، إلى شرح للفكرة التكتيكية والتعبوية للتدريب والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لأرض المشروع الذي تضمن عملية الإبرار البحري لعناصر المشاه الميكانيكي المحملة على حاملة المروحيات جمال عبد الناصر؛ لتأمين شاطىء قرية ضد التهديدات الإرهابية.

كما شاركت المقاتلات متعددة المهام في تنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوي ضد مراكز المقاومة للعدو، كذلك الهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات في تدمير كافة الأهداف المخططة كما تم دفع المفارز الميكانيكة والمدرعة للجانبين المصرى والأمريكي المدعم بعناصر المقذوفات الموجهه المضادة للدبابات وأسلحة الدفاع الجوي لاستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة.

وتضمنت المراحل الأولى للتدريب رفع حالات الاستعداد القتالي واحتلال منطقة الانتظار الأمامية وتأمينها والتحضير والتنظيم للمعركة الهجومية أعقبها عملية دفع المفارز والقضاء على العناصر الإرهابية المتمركزة داخل قرية حدودية وشملت المرحلة النهائية أعمال تطوير الهجوم واستكمال تدمير الاحتياطات المعادية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والقوات الخاصة حيث ظهر خلال المرحلة مدى الدقة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة والقدرة العالية على العمل المشترك بين القوات المصرية والأمريكية في تعاون كامل لتحقيق الأهداف المشتركة في الوقت والمكان المحددين.

وأشاد رئيس الأركات بقدرة وكفاءة العناصر المشاركة في المشروع من الجانين، مؤكداً أن التدريبات المشتركة تساهم في نقل وتبادل الخبرات بين المشاركين والاستفادة المتبادلة للطرفين، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الفريق حجازي، أن عودة تدريبات النجم الساطع بهذا المستوى المتميز بعد فترة توقف يعطى مؤشراً قوياً على عمق علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة وخاصة في المجال العسكري، موضحاً أن التدريب سيخضع لعملية تحليل شاملة من الجانبين للخروج بالدروس المستفادة والتوصيات وأننا نملك الإرادة والعزيمة والإمكانيات لاستئصال جذور الإرهاب الذي يهدد المنطقة وشعوب العالم، وأن التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة والتى يجرى تنفيذها حالياً فى توقيت متزامن تعطى رسالة طمأنة للشعب المصرى بأن قواته المسلحة قادرة على حمايته والحفاظ على مقدراته.